Slechte terugspeelballen doen Dussense Boys de das om en ziet eerste seizoen Vos als nachtkaars uitgaan

Heel de competitie hoopte Dussense Boys er op dat er na de laatste wedstrijd nog wat in het vat zat. Maar die illusie is vandaag doorgeprikt. ,,We zijn al een week of drie, vier niet in goeden doen. Vandaag was dat ook weer het geval”, zegt trainer André Vos. ,,Als je dan Right’Oh ook nog eens in een zetel helpt met twee slechte terugspeelballen, dan wordt het een heel lastig verhaal om een resultaat te boeken.” Nog twee duels, dan is de competitie voorbij. “Ja, het is teleurstellend dat het nergens meer om gaat.”