Sleeuwijk in open wedstrijd ruim voorbij NEO’25, SV Capelle heer en meester bij Sparta’30

Sparta’30 - SV Capelle 1-4 (0-2). 25. Onur Ulusan 0-1, 35. Onur Ulusan 0-2, 70. Frank Verbruggen 1-2, 80. Stefan Zopfi 1-3, 81. Serhan Eyupoglu 1-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Alles had mee moeten zitten om tegen dit sterke Capelle een puntje te pakken”, vertelde Sparta-trainer Mark van Noorloos. ,,Maar dat zat er vandaag niet in. Hoe dan ook gaan we met een goed gevoel de winterstop in, want we hebben met deze jonge groep heel behoorlijk gepresteerd.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We waren heer en meester, al werd het na de 1-2 nog een beetje tricky”, vond Capelle-trainer Antoin van Pelt, die voor één seizoen heeft bijgetekend.

GDC – SC Everstein 0-4 (0-2). 10. 0-1, 20. 0-2, 55. 0-3, 70. 0-4.

Moment van de wedstrijd: ,,We zijn altijd wel in staat om kansen te creëren, maar vanmiddag is ons dat niet gelukt”, zag GDC-trainer Edin Curic.

Bijzonderheid van de wedstrijd: GDC heeft nog geen enkele wedstrijd op volle oorlogssterkte kunnen starten. ,,Vandaag misten we weer eens drie basisspelers”, aldus Curic. ,,Ik hoop dat we na de winterstop op dat vlak meer geluk hebben.”

Sleeuwijk - NEO’25 4-0 (3-0). 17. Pasqualle Verwoerdt 1-0, 27. Barry Ruitenberg 2-0, 43. Frank van den Steenhoven 3-0, 54. Jeffrey Molhoek 4-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Het was een heel open wedstrijd, die net zo goed in 9-3 had kunnen eindigen”, vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het bestuur van NEO’25 heeft trainer Stefan Brok, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij de Tricolores, een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. ,,Daar ga ik ook op in”, reageerde Brok.

Haaften – HSSC’61 1-2 (1-1). 20. Danny Verwolf 1-0, 23. Bas Scheenhart 1-1, 51. Frank de Goeij 1-2. Rode kaart: 80. Jeffrey Wolf (Haaften, twee keer geel), 88. Mark Timmer (Haaften).

Moment van de wedstrijd: ,,Toen we op voorsprong kwamen, hadden we al het gevoel dat de buit binnen was”, zag Haaften-trainer Adrie van Steijn. ,,Dat bleek dus een grote misvatting. En dat leverde weer een bak met frustraties op en dus twee rode kaarten.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Op de eerste seizoenshelft was geen peil te trekken”, vond Van Steijn. ,,We wisselden geweldige wedstrijden af met potjes die ver onder de maat waren.”

Asperen - GVV’63 2-1 (0-0). 60. 1-0, 65. 2-0, 86. Daniël Bouma 2-1.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben ons in de tweede helft maar amper laten zien. Voetballend en mentaal”, baalde GVV-trainer Denny van Geffen. ,,En dan loop je tegen een terechte nederlaag aan.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de winterstop ligt een grote uitdaging bij de groep en de technische staf om een ploeg neer te zetten die er echt elke wedstrijd volledig voor wil gaan. Anders gaan we het heel lastig krijgen”, meende Van Geffen.

SSC’55 - BLC 2-2 (1-2). 18. Boyd de Jong 1-0, 20. Ilias Sadqi 1-1, 23. Piet Vollebergh 1-2, 58. Boyd de Jong 2-2.

Moment van de wedstrijd: Het bericht vanuit Asperen. De club met diezelfde naam had gewonnen van GVV’63, dus moet SSC’55 in de tweede seizoenshelft een gat van vijf punten goedmaken op Asperen en drie punten op RFC, al heeft die ploeg nog een wedstrijd in te halen.