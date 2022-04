Sleeuwijk komt kracht tekort tegen EBOH

In de eerste helft zag het er nog niet uit dat het in zwaar weer verkerende Sleeuwijk tegen eens stevige nederlaag aan zou lopen. De wedstrijd was volledig in evenwicht, daar zorgde Lennard Pierhagen met zijn doelpunt ook in de stand voor. Na de hervatting veranderde het spelbeeld drastisch. ,,EBOH pakte het slimmer aan”, zag trainer Antoin van Pelt. ,,We probeerden er wel op te anticiperen, maar het was niet genoeg. We kwamen kracht tekort.”

Als je veel gelijkspeelt – en daar is Altena een kampioen in dit seizoen – betekent dat in de regel twee dingen: je krijgt maar weinig doelpunten tegen, je scoort niet veel. Tegen GJS was het niet anders. Om doelpunten te maken, moet je kansen creëren. En dat bleek voor de thuisclub, die veel makkelijker combineerde dan de gasten en daardoor driekwart van de wedstrijd de bal in zijn bezit had, een groot probleem. Voor de rust eentje, en dat had een treffer op moeten leveren. Eddy Wijtvliet schoot de bal oog in oog met de doelman tegen zijn uitstekende voet, in de rebound trapte Johnny Schouten de bal naast. Na de hervatting had diep in de extra tijd invaller Corné van Rosmalen de ban nog kunnen breken, weer redde doelman Joost Haggenburg. GJS, dat in de beginfase een grote kans miste, kon er niet zo veel tegenover stellen. Eenmaal brak een speler door, doelman Rob de Groot blokkeerde de aanvaller. Hij kwam er genadig van af: geel.