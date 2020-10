Sleeuwijk na twee wedstrijden niet scoren binnen twee minuten twee keer trefzeker

Sleeuwijk – Woudrichem 2-1 (2-0 16. Jeffrey Molhoek 1-0. 17. Jeffrey Molhoek 2-0, 71. Yoeri Duyzer 2-1.

Voor aanvang van de wedstrijd werd vanbuiten de accommodatie door beide supportersgroepen gigantisch veel vuurwerk in de lucht gestoken. Het hield wel tien minuten aan. Het was hun manier om toch bij deze derby aanwezig te kunnen zijn. Saillant: sinds 1 augustus mag sportpark De Roef weliswaar rookvrij zijn, maar de walm die over het hoofdveld trok vertelde dus een heel ander verhaal.

Sleeuwijk, dat in de voorgaande wedstrijden nog niet had gescoord en zo veel moeite had om kansen te creëren, was binnen twee minuten twee keer spekkoper. Na een diepe bal in het niemandsland geloofde Jeffrey Molhoek er heilig dat hij eerder bij de bal zou zijn dan doelman Aljan Dekker. Hij kreeg gelijk, klopte hem met de kop. Aan de tweede treffer ging een fraaie voorzet van Petar Micic vooraf, weer knikte Molhoek raak: 2-0.

Woudrichem probeerde wel de bakens te verzetten, maar moest het hebben van vrije trappen. Specialist Tim Saaman vond telkens de degelijk keepende Martijn Verhoeven op zijn weg. Die moest diep in de tweede helft passen na een kopbal van Yoeri Duijzer. Daar bleef het bij. Sleeuwijk had zijn eerste punten binnen, Woudrichem leed zijn tweede nederlaag.

Ahmed Mahamed, bestuurslid van Sleeuwijk, verzorgde samen met een cameraman een livestream van deze derby. “We hadden 4600 unieke bezoekers. Op het hoogtepunt keken 650 mensen tegelijk naar deze wedstrijd. Per persoon is er gemiddeld een uur gekeken. Ja, het is een groot succes.”

Arkel – Wilhelmina’26 is afgelast vanwege coronaperikelen bij Arkel. Het is al de tweede keer dat de Kanaries niet in actie kwamen.

SVW – Roda Boys/Bommelerwaard 1-1 (0-0) 63. Tom Diender 0-1, 79. Enes Zencirkeran 1-1.

Jan van Grinsven, trainer van de ploeg uit Aalst, vond het achteraf zuur dat er geen publiek bij mocht zijn. “Dat zou de grote winnaar zijn geweest. Beide ploegen wilden graag vooruit voetballen.” Het mooiste deel lieten de gasten in de tweede helft zien. “Hele mooie aanvallen gezien. Nils Loef had pech dat een bal via de binnenkant van de paal weer in het veld vloog, Armand Salmani werd gestuit door een paar miraculeuze reddingen van de doelman.” Uiteindelijk trof Tom Diender met een afstandsschot de netten; hetzelfde deed SVW dik een kwartier later.

De drie wissels bij Roda Boys maakten een goede indruk. “Alweer, moet ik zeggen”, aldus Van Grinsven. “En dat maakt de ploeg sterker.”

EBOH – Altena afgelast vanwege coronagevallen bij de thuisclub.