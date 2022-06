Sleeuwijk neemt afscheid van de tweede klasse

Sleeuwijk - Altena 2-2 (1-1). 15. Lars Branderhorst 1-0, 44. Johnny Schouten 1-1, 66. Jeffrey Molhoek 2-1, 79. Julian Geelhoedt 2-2.

Bij Sleeuwijk stonden vier spelers van Onder-19 in de basis in dit potje om des keizers baard: de wit zwarten waren al gedegradeerd. ,,We hebben in ieder geval met opgeheven hoofd afscheid genomen van de tweede klasse”, zegt trainer Antoin van Pelt. ,,Degraderen is heel vervelend. Maar als je te weinig spelers hebt om te veel blessure op te vangen, dan kun je stinkende best doen om het onheil af te wenden. Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor wordt beloond. Dus wordt het uithuilen, de boel bij elkaar rapen en opnieuw beginnen.”

Altena, dat afscheid nam van trainer Johan van der Werff, speelde voor de twaalfde keer gelijk in deze competitie, een kampioenschap op zich. De ploeg eindigde daardoor op een vijfde plaats.

Woudrichem - Tricht 1-1 (1-0). 21. Rick Naaijen 1-0, 79. Tim van Dijken 1-1.

In de rust had trainer Gerrie Schaap aan zijn manschappen gevraagd of het al 8 juni is: dan begint de zomeravondcompetitie. ,,Het werd niet opgepikt”, zegt de coach. “Behoudens de eerste twintig minuten was het slap, konden of wilden we geen energie leggen in deze wedstrijd. Tricht keek er heel anders tegenaan: een vrolijk, fris van de lever voetballend team. Veel positiewisselingen, hadden we moeite mee.”

Woudrichem heeft een heel wisselvallig seizoen achter de rug. ,,Veel gevallen, moeizaam opgestaan. We hadden al veel tijd nodig om fit te worden. Was het eindelijk zover: corona. Moesten we opnieuw beginnen. Kregen we er blessures bovenop, kwamen we in de penarie. We zijn blij dat we ons toch hebben gehandhaafd.”

Heukelum - Wilhelmina’26 3-2 (0-2). 13. Samuel Hartgers 0-1, 40. Tim de Laat 0-2, 47. Benjamin Meijdam 1-2, 57. Ferry Meijdam 2-2, 62. William Colijn (e.d.) 3-2 75. 4-2.

Het was een zomeravondpotje, waarin de Kanaries te veel kansen lieten liggen. Boeide niet echt: Wilhelmina’26 was al lang blij dat ook volgend seizoen mag worden gespeeld in de tweede klasse. ,,We hebben het heel lastig gehad, soms een Heracles-gevoel: het zal toch niet dat we toch nog eruit vliegen”, zegt trainer Ron Laros. ,,Ja, dat speelde in mijn achterhoofd. Ik heb die twijfel altijd naar mijn spelers toe gecamoufleerd. Zou het nóg onrustiger met al die spelers die bezig waren met een andere club.”

EBOH - Roda Boys/Bommelerwaard 3-1 (1-1). 14. Noël Goossens 1-0, 19. Nils Loef (pen.) 1-1, 46. 2-1, 63. 3-1.

Twee weken geleden had Roda Boys/Bommelerwaard vijf punten voorsprong op De Zwerver, lag het ticket voor de nacompetitie voor het grijpen. Maar door twee nederlagen, onder meer tegen De Zwerver, heeft de ploeg uit Aalst helemaal niks gepakt. ,,Dit is een bittere teleurstelling”, zegt Jan van Grinsven. ,,Vanmiddag hadden we het nog in eigen hand, maar het heeft er eigenlijk geen moment ingezeten dat we hier resultaat zouden behalen.”

Tot aan de winterstop was Roda Boys dé kampioenskandidaat. ,,Na de nederlaag bij Wieldrecht is er de klad ingekomen. Raakten we belangrijke spelers vanwege blessures kwijt. Mag geen excuus zijn, dat is zo. Maar daarna hebben we niet meer in dezelfde opstelling kunnen spelen.” Ook voor Van Grinsven persoonlijk is het een hard gelag: vanwege problemen met zijn gezondheid stopt hij ermee. ,,Zo’n einde wil je niet. Heel het seizoen meegedaan om de prijzen, dit is wel heel treurig.”