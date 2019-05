Sleeuwijk pakt op zinderende slotdag de titel en keert na 8 jaar terug in tweede klasse

De afgelopen jaren was het wel vaker dat Sleeuwijk er goed voorstond, maar niet promoveerde. Gelukkig voor Sleeuwijk was de stand vijf minuten later alweer gelijk. Jenner Koek gaf het goede voorbeeld (1-1) en Pasqualle Verwoerdt maakte na 17 minuten de 2-1. 2-1 bleef het tot de 86ste minuut. Toen maakte Maarten de Bruijne aan alle onzekerheid een einde: 3-1. Verwoerdt maakte in de blessuretijd ook nog de 4-1. Daardoor keert Sleeuwijk voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 terug in de tweede klasse.