Sleeuwijk speelt gelijk zonder trainer Tuns, sterke tweede helft levert Altena punten op

zaterdag 2FHet was even schrikken geblazen in Sleeuwijk. Trainer Pieter Tuns kon wegens een hartritmestoornis niet zijn vertrouwelijke plek in de dug-out innemen. Desondanks pakte Sleeuwijk een verdienstelijk punt tegen de nummer vier van de ranglijst. Roda Boys/Bommelerwaard verloor ook haar tweede wedstrijd onder leiding van Jorco de Kok en lijkt daardoor zich al vroeg op de derde periodetitel te moeten gaan richten, wil het de seizoensdoelstelling halen.

Sleeuwijk - Woudrichem 1-1 (1-1) 13. Barry Ruitenberg 1-0, 23. Dillis de Vries 1-1.

Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns kon vanwege een hartritmestoornis er niet bij zijn. “We hoorden dat een uur voor de wedstrijd. Dat kwam wel even aan, ja”, vertelde Sleeuwijk-speler Barry Ruitenberg. Tuns, die na het bezoek aan de huisartsenpost en een infuus in het ziekenhuis weer naar huis mocht, was er zelf wat laconiek onder. “In het verleden heb ik er veel meer last van gehad. Heel vervelend, maar volgens de medici kan ik er honderd mee worden.”

Woudrichem had na rust de wind in de rug en zette Sleeuwijk met de rug tegen de muur. Dat leverde een paar aardige kansen op, maar Sleeuwijk-doelman Corné Dekker verkeerde in een uitstekende vorm. Dillis de Vries was blij met zijn doelpunt. “Dat mocht onderhand weleens een keer, het is pas mijn tweede van dit seizoen. Jammer dat we hier geen drie punten ophalen. Op basis van de tweede helft was dat verdiend geweest.”

Drechtstreek – Roda Boys/Bommelerwaard 2-1 (2-1) Sven van Driel 0-1, Thijs den Dunnen 1-1, Max Vogelaar 2-1.

Roda Boys/Bommelerwaard-trainer Jorco de Kok gaf de pas zeventienjarige Sven van Driel een basisplaats. Het debuut pakte heel goed uit: hij opende de score. Uiteindelijk leverde het Roda Boys niks op, door een heel slordige terugspeelbal kon Drechtstreek op gelijke hoogte komen. “Daarna viel de organisatie weg”, zag De Kok. “We gingen allemaal gekke dingen doen. Mochten we nog blij zijn dat het bij de rust slechts 2-1 stond.” Daarna marcheerde het wat beter, zag middenvelder Martijn de Wildt, die vanwege een schorsing als toeschouwer de wedstrijd volgde. “We wilden wel heel graag in de tweede helft, maar het lukte niet.”

GJS - Altena 1-2 (1-0) 18. GJS 1-0. 63. Alexander McDermott 1-1, 89. Nick Linnenbank 1-2.

In de eerste helft groeide Rob de Groot uit tot held van Altena. Hij voorkwam met een paar prachtige reddingen dat de Nieuwendijkers bij de thee tegen een veel grotere achterstand aankeken. “Ik had niet verwacht dat het zo’n geweldige zaterdag zou worden. Voor de rust konden we geen vuist maken. Had ook met het wind te maken, we kregen de bal maar amper weg”, aldus de doelman van Altena.