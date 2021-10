Sleeuwijk speelt ondanks eigen doelpunt gelijk tegen Heukelum

Sleeuwijk – Heukelum 1-1 (0-1). 25. Naut Steurhoofd (e.d.) 0-1 48. Petar Micic 1-1.

Bijzonderheid: Naut Steurhoofd had nog niet gescoord in de hoofdmacht van Sleeuwijk. Tegen Heukelum gebeurde dat wel, maar in zijn eigen doel. “Eigen doelpunten zijn altijd ongelukkig”, zegt trainer Antoin van Pelt, “maar deze was bijzonder zuur. Naut kon de bal niet zien, kwam toevallig tegen zijn lichaam en rolde over de lijn.”

Een grote domper voor hem, voor Sleeuwijk. “Voor rust waren we beter, kregen we een paar aardige kansen.” Pas erna geschiedde gerechtigheid, een treffer van Petar Micic.

Woudrichem – EBOH 0-6 (0-2).

Bijzonderheid: Vooraf hadden Leon Elands, trainer van Arkel, en zijn collega Gerrie Schaap nog met elkaar geappt. Elands meldde dat zijn ploeg vorige week tegen EBOH een offday had. “Arkel had met 4-0 verloren, dus hoe moet ik dit gaan benoemen”, zegt Schaap. Volgens de supporter van de Vissekoppen was het een duel om heel snel te vergeten. “Juist niet. We moeten ervan leren.” Schaap zag een afwachtende ploeg. “Het was apathisch, niemand maakte een actie. Het is dat Aljan Dekker in een-op-eensituaties nog een paar ballen pakt, anders was de nederlaag nog veel groter uitgevallen.”

Altena – SVW (0-0).

Bijzonderheid: De nummers één en twee kwamen elkaar tegen. Op voorhand een pot van om van te smullen, achteraf bleek dat het peper- en zoutstel ontbrak. Het werd een matige vertoning, waarin maar heel weinig viel te genieten. Een opstootje bij een van de dug-outs toen Eddy Wijtvliet neerging, handen voor de ogen bij een misser van Alex McDurmott om de thuisclub aan een zege te helpen. Daarmee was de koek op. “We hadden het kantinefeestje liever met een overwinning opgeleukt”, zegt aanvoerder Julian Geelhoedt. “Maar het zat er niet in.”

Roda Boys/Bommelerwaard – Wilhelmina’26 4-0 (2-0). 12. Tom Diender 1-0 44. Nils Loef 2-0 60. Armand Selmai 3-0 78. Diego Meerveld.

Bijzonderheid: In deze wedstrijd, waarin de Wijk en Aalburgers de thuisclub geen strobreed in de weg konden leggen, was er een hoofdrol voor Nils Loef. Vlak voor rust scoorde de aanvaller met een schitterende kopbal het tweede doelpunt, erna had hij een assist in huis voor de derde treffer. Toch was trainer Jan van Grinsven niet heel erg te spreken over Loef. “Nilske kan veel beter, heeft hij in de voorgaande drie wedstrijden laten zien. En hij moet nog beter zijn momenten uitkiezen om zijn acties te maken. Vlak voor tijd, de wedstrijd was al lang en breed gespeeld, begon hij aan een solo. Liep zich vast, voor hetzelfde geld loopt hij een blessure op, zijn we hem volgende week kwijt.” Maverick van Maaren, middenvelder bij Wilhelmina’26, had zijn oude club graag pijn gedaan. “Dat zat er geen moment in. We hebben ook veel te weinig energie erin gestoken, niet echt gestreden. Nul kaarten, dat zegt al genoeg.”