Sleeuwijk verliest dure punten bij gelijkspel tegen Haaften: ‘We vergeten een overtreding te maken’

AMATEURVOETBAL Verschil­len­de wedstrij­den in amateur­voet­bal tijdelijk gestaakt door noodweer

20:30 Vele wedstrijden in het amateurvoetbal hadden zaterdagmiddag last van het noodweer dat over Brabant trok. De meeste duels, zoals dat van Kozakken Boys, werden na een korte pauze hervat, maar de wedstrijd van Nivo Sparta tegen Drechtstreek werd tien minuten eerder afgefloten. ,,In overleg met ons en Drechtstreek, het duel was toch al gespeeld”, zegt Nivo-trainer Theo de Boon. De ploeg uit Zaltbommel won de wedstrijd met 6-0.