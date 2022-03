Sleeuwijk wacht nog op eerste overwinning na de winterstop

Sleeuwijk - Wieldrecht 0-1 (0-0) 79. 0-1.

Titelkandidaat Wieldrecht miste door schorsingen een paar belangrijke pionnen. ,,Normaal gezien heb je tegen zo’n ploeg maar amper een kans, deze keer lag dat dat anders”, vond Sleeuwijk-trainer Antoin van Pelt. ,,Ik had het idee: die mannen zijn te pakken.” Maar dan moet je dat geloof ook terugzien op de kunstgrasmat. ,,En dat was dus niet het geval. Ik miste het gif dat we tegen Woudrichem wel tentoonspreidden.” Al met al wachten de zwart-witten na de winterstop nog altijd op hun eerste overwinning. ,,We zakken weg, het wordt weer oppassen geblazen.”

Woudrichem – De Zwerver 3-0 (0-0). 53. Van Andel 1-0 ,57. Saaman 2-0, 69. Duyzer 3-0.

Gerrie Schaap was buitengewoon ontevreden wat zijn middenveld vorige week had laten zien in de clash bij Sleeuwijk. ,,Daar heb ik afgelopen week heel veel aandacht aan besteed. Er stond geen blok, er was te weinig strijd en agressie. De middenlinie is de motor van het team, dat gepruttel moest eruit.” En? ,,Vandaag heb ik weer een echt middenrif gezien, al leverde dat in de eerste helft geen kansen op. Maar, zo had ik de jongens voorgehouden, die kunnen niet uitblijven in de tweede helft. En dat was ook zo.”

Altena – Drechtstreek 1-3 (1-1). 28. 0-1 30. Timmermans 1-1, 75. 1-2 85. 1-3.

In meer dan een jaar tijd had Altena niet meer verloren. Vorige week doorbrak De Zwerver dat, zaterdagmiddag konden oranjehemden zichzelf niet revancheren. ,,Dat wilden we natuurlijk heel graag, maar het zat niet mee”, vond aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd, met weinig kansen. Voor hetzelfde geld eindigt die in een puntendeling.” Ook opvallend: het meestal zo defensief sterke Altena moet in twee wedstrijden zes doelpunten incasseren. ,,En dan de manier waarop, daar word je niet blij van. Ook dat past niet bij ons. We zitten even in een mindere periode.”

Tricht – Roda Boys/Bommelerwaard 0-1 (0-1) 20. Loef 0-1.

Nils Loef was in het begin van het seizoen een plaag voor menig defensie. Pikte zijn doelpunten mee, zorgde er mede voor dat de Boys werd gezien als een titelkandidaat. Daarna kwam de aanvaller minder in de spotlights terecht. ,,Maar vandaag heb ik weer een ouderwetse goed Loefke gezien”, aldus trainer Jan van Grinsven. ,,Heel gedreven, gevaarlijk, iemand die een mannetje uit kan spelen. Nils maakte het verschil. Met zijn spel, met zijn doelpunt. Hij heeft ons over het dode punt geholpen.” Immers, de voorgaande twee wedstrijden morste Roda Boys maar liefst vijf punten.

Wilhelmina’26 – SVW afgelast.