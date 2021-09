Sleeuwijk wint met grote cijfers, Roda Boys/Bommelerwaard start met een domper

Sleeuwijk pakt uit en wint met grote cijfers thuis van Arkel. Roda Boys/Bommelerwaard verspeelt in de laatste minuten van de wedstrijd de voorsprong en een goede voorbereiding biedt geen garantie voor Wilhelmina’26.

Sleeuwijk – Arkel 5-1 (2-1). 16. Robin de Vogt 0-1, 33. Maik Kemmeren 1-1, 40. Maik Kemmeren 2-1, 60 Petar Micic 3-1, 73. Jeffrey Molhoek (pen.) 4-1, 83. Petar Micic 5-1.

Bijzonderheid: Wie na pakweg achttien minuten tegen Sleeuwijk-trainer Antoin van Pelt zou zeggen dat zijn ploeg met grote cijfers zou winnen, zou in een dwangbuis zijn gestopt en met de blauwe wagen worden afgevoerd. “We stonden achter en in een paar minuten tijd raakten we wegens blessures ook nog eens Sten Pijlman en Dylan van der Pluijm kwijt. Toch belangrijke spelers. Maar de invallers hebben het uitstekend gedaan, met name Petar. Met zijn snelheid en die van Maik Kemmeren waren we in counter levensgevaarlijk. Daar kon Arkel maar heel weinig tegenover stellen.”

De Zwerver - Roda Boys/Bommelerwaard 2-2 (0-1). 23. Nils Loef 0-1, 52. Reduan el Akchaoui 1-1, 65. Armand Selmani 1-2, 90+2. Jermain Devrout 2-2. Rood: 60. Lucas Adelino van De Zwerver (twee keer geel).

Bijzonderheid: De ploeg uit Aalst is met een domper de competitie gestart. Tot aan de extra tijd leek het er op dat de drie punten in te tas zaten, maar daarna sloeg Jermain Devrout alsnog toe. Wat het extra pijnlijk maakte, was dat de gasten na een uur spelen een numeriek overwicht verkregen toen een Lucas Adelino zijn tweede gele kaart pakte. Vijf minuten later zette Armand Selmania de Aalstenaren op een voorsprong. “Na die rode kaart ging De Zwerver heel opportunistisch voetballen”, zag trainer Jan van Grinsven. “Daar gingen we niet goed mee om. We vergaten het koppie erbij te houden, iedereen ging zijn rol spelen. Bij die gasten kwamen extra krachten los, bij ons viel de structuur uit elkaar. Doodzonde.”

EBOH - Altena 0-1 (0-0). 80. Julian Geelhoedt 0-1.

Bijzonderheid: In de extra tijd posteerde doelman Jan van Kouwenhoven zich voor een hoekschop in het strafschopgebied van de Nieuwendijkers om een nederlaag af te wenden. Bijna schreef hij een jongensboek, maar zijn kopbal werd door Corné van Rosmalen van de doellijn gehaald. Een treffer had EBOH wel verdiend, vond Geelhoedt. “Het was een heel evenwichtige wedstrijd, vandaar.” Niettemin was de matchwinner dik tevreden. “In Dordrecht gaan niet veel ploegen winnen.”

Wilhelmina’26 - Wieldrecht 0-2 (0-0). 65. 0-1, 80. 0-2.

Bijzonderheid: Een goede voorbereiding is geen garantie dat als het werkelijk om de punten gaat die lijn wordt doorgetrokken. Dat ondervond Wilhelmina’26 in zijn competitieouverture. “Met Wieldrecht troffen we niet meteen een lekkere tegenstander”, vond trainer Hans de Jong. “Die ploeg wordt toch gezien als een van de kampioenskandidaten.” Toch deden de Kanaries niet onder qua veldspel en was de kansenverhouding in evenwicht. “Maar op cruciale momenten waren we niet slim genoeg. Zo stonden we bij een hoekschop voor ons in onze laatste linie één op één. Dat was een mannetje te weinig, werden we eruit gecounterd.”

Woudrichem – GJS 2-2 (1-0). 30. Wilty Schaap 1-0, 55. 1-1, 65. (pen.) 1-2, 80. Dillis de Vries 2-2.

Bijzonderheid: Gerrie Schaap is Piet Saaman opgevolgd als trainer. ”Ik ben er blij mee”, zegt Tim Saaman. “Na afloop van een wedstrijd spraken vaders van spelers die wissel waren geweest dat hun zoon had moeten voetballen. Vond ik vervelend, het gaat over mijn vader. Nu is dat voorbij.” Over de wedstrijd is Saaman kort: “Saai, op de vier doelpunten na. Er is zelfs niet één kaart getrokken.”