Smaakmaker Vos wil hogerop met ‘zijn’ DSC

Districtsbeker Zuid 2 Avanti’31 na penalty’s ten onder tegen Witten­horst

12 maart Avanti’31 is er niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen in het bekertoernooi van district Zuid II. Op bezoek bij eersteklasser Wittenhorst bleef de ploeg van Henry van Wanrooy na reguliere speeltijd op 0-0 steken, waarna de Limburgers sterker bleken in de strafschoppenserie.