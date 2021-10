Smetje op de zege voor ASH

4F Well wil ondanks derde zege met de voeten op de grond blijven

21:16 In het thuisduel tegen GVV benut de ploeg van Well zijn kansen en wint het met 3-0. Met de zege op de ploeg uit Geldermalsen is de ploeg van Remy Schouwenaar koploper in de competitie. Toch wil de Well-trainer met beide benen op de grond blijven staan.