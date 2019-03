Snoeiharde wind zorgt voor ademhalingsprobleem grensrechter, Oirschot Vooruit - Best Vooruit gestaakt

Er waren amper eenentwintig minuten gespeeld op sportpark Moorland of arbiter Haico Michielsen uit Chaam hield het in de burenstrijd tussen Oirschot Vooruit en Best Vooruit voor gezien. Een straffe zuidwester storm joeg met windsnelheden van bijna 100 kilometer per uur dwars over het nieuwe kunstgrasveld achter de tribune heen. Van fatsoenlijk voetbal was al die tijd geen sprake geweest.