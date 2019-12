Snoepje helpt Herpinia aan de overwinning op Vesta’19

Herpinia – Vesta’19 2-0 (0-0). 60. Beau van Dieten 1-0, 90+3. Rowdy Megens 2-0. Bijz.: Janssen (Herpinia) mist penalty in 19e minuut.

Routinier Arian van Erp van Herpinia vertelt wat de spelers vooraf aan de derby deden. ,,Voor de wedstrijd nemen veel jongens van ons vaak een dextro. Ze zeggen dat het energie geeft en vandaag kwam dat ook uit. Dit soort wedstrijden zijn het mooiste om te mogen spelen. Je merkt aan iedereen, zowel het publiek als binnen de groep, dat dit soort wedstrijden leven. Dat je dan ook wint, maakt deze dag alleen maar mooier.

Op het eigen sportpark kroonde Herpinia zich tot winnaar in de burenruzie tegen Vesta’19. De doelpunten vielen pas laat in de wedstrijd. Na een goede passeeractie en voorzet van Nik Arts, kon Beau van Dieten niets anders doen dan scoren. Diep in blessuretijd besliste Rowdy Megens het duel waardoor Herpinia sinds 20 oktober weer eens drie punten mag bijschrijven.

Cito - Teisterbanders 1-3 (1-3). 5. 0-1, 8. Armin Alibasic 1-1, 30. 1-2, 35. 1-3.

,,We zijn goed begonnen”, aldus Cito-coach Yavuz Demerci. ,,We kregen de eerste paar minuten drie grote kansen op de 1-0, maar na vijf minuten was het toch Teisterbanders dat scoorde. Daarna zijn we blijven aanvallen maar ging de bal er niet in. Zij komen vervolgens twee keer voor goal en scoren. Tja.”

Buren - NLC’03 2-4 (2-2). 5. 1-0, 14. 2-0, 24. Wouter Bijl 2-1, 40. Pieter van de Meerakker 2-2, 70. Jasper Klerkx 2-3, 89. Bart van de Hurk 2-4.

,,De eerste twintig minuten zakten we volledig door de ondergrens heen”, aldus NLC’03-coach Rene van der Putten. ,,Gelukkig hebben we door veerkracht de wedstrijd naar onze eigen hand kunnen zetten.”

Bijzonder was de veerkracht die de Lithse ploeg toonde. ,,De jongens zijn er in blijven geloven en dat hadden we echt even nodig na de afgelopen weken”, aldus Van der Putten.

Ulysses - GVV 1-4 (0-3). 1. 0-1, 38. 0-2, 43. 0-3, 80. Willem Brouwer 1-3, 82. 1-4.

,,Het was niet best”, aldus Ulysses-coach Anne Duis. ,,We kwamen na een halve minuut al achter en de tegenstander maakte in de eerste helft gretig gebruik van de wind mee. Het was voor ons een van de slechtste wedstrijden van het seizoen.”

Bijzonder was het weer, dat Ulysses duidelijk parten speelde door de tegenstander te helpen. ,,Ik heb me in de rust flink laten horen tegen de jongens ja”, gaf Duis toe.

Alem – RKTVC 2-3 (2-3) 25 Jens Steenbekkers 1-2 pen., 45. Kevin Broekmeulen 2-3.

Alem-leider Ton Steenbekkers vond dat de thuisploeg de wedstrijd weggaf in de eerste helft. ,,Na tien minuten spelen stonden we al met 0-2 achter. We weigerde druk te zetten en lieten RKTVC te veel voetballen. Na een benutte penalty pakte we de draad weer op alleen helaas kwamen we al snel weer op een 1-3 achterstand. Gelukkig schoot Kevin Broekmeulen nog voor rust de aansluitingstreffer. Na de thee ging het een stuk beter en werd het een hele open wedstrijd. Jammer genoeg lukte het ons niet om de 3-3 te maken dus is dit een teleurstellend resultaat.”

Alem had het gat met koploper RKTVC kunnen verkleinen tot drie punten alleen door de nederlaag kijkt het nu tegen een achterstand van acht punten aan. Alem heeft wel nog twee wedstrijden te goed om het gat te verkleinen tot twee punten alleen dan moeten beide inhaalwedstrijden gewonnen worden. ,,Het is onwijs zonde dat we niet hebben gewonnen, de eerste helft heeft ons genekt. In de volgende wedstrijd mag ons dat niet overkomen. Dan spelen we de derby tegen Jan van Arckel en dan moeten we er vanaf minuut één staan.”

Jan van Arckel – MEC’07 2-2 (0-1) 75. Jeroen de Groot 1-2 pen., 85. Jeroen de Groot 2-2 pen.

Door twee benutte strafschoppen moest Jan van Arckel uiteindelijk nog blij zijn met een punt vond coach Marco van Loon. ,,Op papier hadden we de wedstrijd moeten winnen, maar dat hebben we nagelaten. We hebben genoeg kansen gehad alleen waren we voor het doel niet scherp genoeg. We hebben niet heel goed gespeeld, maar we hebben wel onze rug gerecht. Toen we tegen een 0-2 achterstand aankeken hebben we er alles aan gedaan om er nog een resultaat uit te halen, dat is wel de juiste mentaliteit. Al met al een teleurstellende uitslag, maar als vlak voor tijd nog de gelijkmaker valt dan mag je blij zijn met een punt.”