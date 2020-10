Soufiane Bakkali schiet WSC hoogstpersoonlijk langs SC Kruisland

Vier topscorers nestelen zich aan kop van de Zilveren Schoen: Mathieu, Van Eijck, Knuiman en De Man

28 september De strijd om de Zilveren Schoen is definitief losgebarsten. Desley Mathieu leek als topscorer het weekeinde in te gaan, maar daar dacht Sem van Eijck donderdag dus mooi even anders over. In het inhaalduel met Gloria UC haalde de topscorer van Were Di de andere Tilburger bij en ging hij daar zelfs overheen. Spanning en sensatie.