Speelsters Prinses Irene kunnen complex niet op en krijgen koffie in lokale supermarkt

Eerste klasse D

Hontenisse - Prinses Irene 0-4 (0-3). 40. Veerle Donkers 0-1, 45. Floor van Lin 0-2, 45. Suwi Numnuan 0-3, 75. Floor van Lin 0-4.

Het duel in Kloosterzande begon zondag om 10.30 uur. De meeste speelsters van Prinses Irene vertrokken een dag eerder om 16.30 uur en sliepen in een hotel in Terneuzen. Daar speelden ze ‘s avonds wat spelletjes en werkten ze aan de teambuilding. De voetbalsters die pas zondagochtend konden komen, reden om tien voor zeven uur weg. Omdat het sportpark van Hontenisse bij aankomst om kwart voor negen nog niet open was, mochten ze van de nabijgelegen PLUS-supermarkt in de kantine een kop koffie drinken. Toeval of niet: alle speelsters die scoorden tegen Hontenisse zaten zaterdagavond al in het hotel. ,,Ik heb genoten van de teamspirit van mijn team”, zei Sangoer, die naar verluidt voor het duel met Bekkerveld in Heerlen (op 13 februari om 11.00 uur) al op zoek is naar een hotel in de buurt.

,,We hebben ons goed herpakt na de 8-2 nederlaag van een week eerder. Toch hakte de verre reis naar Kloosterzande van bijna twee uur er wel in. Na een minuut of twintig kregen we wat meer rust in ons spel en begonnen we te voetballen. Dat resulteerde in een paar goede doelpunten. In de tweede helft kwamen zij er niet meer aan te pas. We bleven geduldig zoeken naar meer treffers en maakten er nog eentje. Een terechte uitslag”, vond Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

UDI’19 - Eldenia 2 9-0 (6-0). 7. Bente Schutjens 1-0, 19. Bente Schutjens 2-0, 23. Anouk van de Ven 3-0, 26. Fenne van Sleeuwen 4-0, 40. Ashly Henraath 5-0, 43. Ashly Henraath 6-0, 74. Ted Rooijendijk 7-0, 76. Ted Rooijendijk 8-0, 83. Ted Rooijendijk 9-0.

,,We hebben vanuit onze eigen kracht gespeeld. Ons baltempo lag hoog en we speelden Eldenia 2 helemaal kapot. Afgelopen weken hebben we wel wat kansen gemist, nu maakten we ze wel af. Na rust zetten zij meer druk en speelden we agressiever, toen duurde het even voor we konden scoren”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

Ashly Henraath en Bente Schutjens maakten hun eerste twee treffers van het seizoen. Laatstgenoemde is helemaal terug na een zware knieblessure. Dat haar ploeg negen keer scoorde, kan Rongen zich niet herinneren, ook niet toen UDI in de tweede en derde klasse speelde. ,,Dit moet een record zijn.”

Bekkerveld - HVCH 5-1 (1-0). 42. Shirley Kocacinar 1-0, 50. Liv Aerts 2-0, 62. Bente van de Leijgraaf 2-1, 75. Mirthe Kleijnen 3-1, 78. Kelly Simons 4-1, 82. Mirthe Kleijnen 5-1.

,,Bekkerveld speelde beter, maar wint met geflatteerd hoge cijfers. Nadat we op 2-1 kwamen, moest onze doelpuntenmaakster gewisseld worden. We kregen een grote kans op de 3-2. Helaas lukte dat niet, maar scoorden zij even later. Het is niet anders”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

De vrouwen uit Heesch hadden geen ideale voorbereiding. Enkele speelsters, die terugkwamen van een blessure, hadden bijna tot niet getraind. Tot overmaat van ramp moest Van de Leijgraaf gewisseld worden. Bovendien raakte bij de 3-1 keepster Danique van Venrooij geblesseerd. Haar voet bleef staan in het gras. HVCH heeft geen reservedoelvrouw, dus moest Van Venrooij de wedstrijd uitspelen.

Hoofdklasse

sc ‘t Zand - Berghuizen 2-1 (0-1). 45. 0-1, 62. Florieke Wiersma (e.d.) 1-1, 80. Marte van de Wouw 2-1.

,,We begonnen redelijk sterk. Beide teams kregen over en weer kansen. We kwamen twee, drie keer alleen voor de keepster, alleen scoorden niet. Vlak voor rust begrepen onze keepster en rechtsback elkaar verkeerd, waarna zij op voorsprong kwamen. Halverwege wisselde ik twee keer. We kregen meer wilskracht om gelijk te maken. Na de gelijkmaker (een fout van de keepster) zetten we door, op zoek naar de winnende treffer. Marte tikte een rebound binnen”, zei sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.