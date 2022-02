Spektakel tijdens inhaalduels: zevenklapper RKDSV, Ulysses gaat ten onder in doelpuntrijk duel

amateurvoetbalGenoeg doelpunten in het Brabantse amateurvoetbal tijdens de doordeweekse inhaalronde. Vooral RKDSV haalde uit. De vierdeklasser won met liefst 7-0. Raoul Iselin was goed voor vier treffers.

Vierde klasse E

RKDSV - De Weebosch 7-0 (4-0) 20. Iselin 1-0, 25 Jansen 2-0, 26. Eigen doelpunt 3-0, 35. Iselin 4-0, 50. Iselin 5-0, 60. Van Gestel 6-0, 80. Iselin 7-0.

RKDSV kwam volgens trainer Frans Verbeek goed uit de startblokken na de winterstop en coronaperiode. ,,Maar de eerste kans van de wedstrijd was wel voor Weebosch’’, vertelde de oefenmeester. ,,Na twintig minuten maakte Raoul Iselin zijn eerste van de wedstrijd.’’ De RKDSV-speler zou voor het einde van de wedstrijd vier doelpunten op zijn naam krijgen. Na rust zette de ploeg volgens Verbeek goed door en liep de score uit tot een zeven doelpunten voor de thuispartij.

Vierde klasse D

Berkdijk - Audacia 4-1 (2-1) 1. Laros 1-0, 30. 1-1, 35. Elias 2-1, 60. Sülün 3-1 (pen), 70. Elias 4-1.

Berkdijk-oefenmeester Pieter Elias zag zijn ploeg tegen een vliegensvlugge voorsprong aanlopen. ,,Binnen de eerste minuut werd er al gescoord’’, vertelde Elias. ,,Ook al wist ik van tevoren dat de ploegen aan elkaar gewaagd zouden zijn. Ik denk niet dat we veel kansen hebben weggegeven.’’

Vierde klasse H

Ulysses - FC De Rakt 3-4 (1-2) 3. Brouwer 1-0, 27. Geelkerken 1-1, 38. Mertens 1-2, 62. Verhoeven 1-3, 65. Brouwer 2-3, 73. Polat 2-4 83. Van Den Camp 3-4.

Ulysses begon goed aan de wedstrijd, vond trainer Manfred van Erp. ,,De Rakt wist zich in het eerste halfuur geen raad met ons’’, vertelde de oefenmeester. ,,Maar kwamen wel op 1-1 omdat wij steken lieten vallen in het centrum.’’ Nadat De Rakt uitliep tot een score van 1-3, vocht de ploeg van Van Erp zich nog terug tot een 3-4 in de eindfase van de wedstrijd. ,,We hebben de laatste zeven minuten nog alles geprobeerd maar het was tevergeefs. We kunnen terugkijken op een goede wedstrijd, waarin we te weinig hebben gekregen.’’

De ploeg van Eugene Marijnissen maakte na een halfuur speeltijd de gelijkmaker en liep daarna uit tot een 1-3 voorsprong. ,,Het was een karaktervolle wedstrijd met twee A-junioren die goed meespeelden’’, zei de trainer. ,,We hebben verdiend gewonnen op een zwaar en moeilijk bespeelbaar veld tegen een opportunistische tegenstander.’’

Vijfde klasse B

Hedel - DSS’14 1-5 (0-4) 22. Berendse 0-1, 32. Makantanis 0-2, 40. Hellingerwerf 0-3, 45. Berendse 0-4, 62. Allali 0-5, 75. Toonen 1-5.

DSS’14 kwam volgens trainer Mustapha Alouad Hadj goed uit de winterstop. ,,Al maakt een zwaluw nog geen zomer’’, sprak de coach. ,,Het eerste kwartier was vrij rommelig maar daarna kregen we grip op de wedstrijd.’’ De DSS’14-oefenmeester zag zijn ploeg voor rust al uitlopen tot een 0-4 voorsprong. ,,Dan is de wedstrijd zo goed als gespeeld. Maar is het in de tweede helft in het begin toch rommelig en moesten we onze voorsprong bewaken.’’

De equipe van Hedel hielp de tegenpartij volgens Hedel-trainer Nicki Beekwilder in het zadel. ,,Vier van de vijf goals zijn door toedoen van Hedel zelf geweest’’, vertelde de trainer. ,,Twee fouten inspeelballen door de doelman en twee foute passes door het midden. Het lijkt erop dat het vuur gedoofd is. Laten we hopen dat we niet in de bekende gifbeker terecht komen.’’