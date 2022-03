Spektakelstuk tussen Oosterhout en SSC’55 blijft bij slechts drie goals

Dat er slechts drie doelpunten vielen was een mirakel. ,,Als het 4-4 was geworden, was dat heel normaal geweest. Ballen vlogen tegen de paal en de lat, of ze werden van de doellijn getrapt”, vond SSC-trainer Nigel Branderhorst. Voor de rust hadden de gasten het zich een stuk makkelijker kunnen maken. ,,We verschenen twee keer alleen voor de keeper, dan moet je minstens eentje van maken. Dan staan we op een voorsprong. En dan krijg je een heel ander spelbeeld, kunnen wij de boel op slot gooien. Nu moesten we in de achtervolging.”