Spelers FC De Rakt aangenaam verrast op training: promotie is een feit

,,We zijn gelukkig gepromoveerd”, zucht Marijnissen. ,,Het was wel verwacht. Met ons puntenaantal in de behaalde wedstrijden stonden we er goed voor. We hadden bijna geen verliespunten met een nederlaag en twee gelijke spelen. Het is mooi voor de selectie en de technische staf. Een terechte beloning voor het harde werk en de inzet van deze groep.”

FC De Rakt speelde maar dertien wedstrijden dit seizoen, maar stond desondanks bovenaan in de vijfde klasse E. Mede daardoor werden ze al de koning van het coronavoetbal genoemd. Marijnissen denkt dat zijn ploeg zeker geen modderfiguur slaat in de vierde klasse. ,,We waren met voorsprong de beste dit seizoen. We merken dat de club er ook beter op komt te staan in de regio, zowel sportief als qua sfeer. Spelers hebben zich aangemeld voor de selectie, maar we hebben niet voor iedereen plek. Ook raken we bijna niks kwijt dus ik denk dat we het volgend jaar ook aardig gaan doen.”