Spelers FC Drunen vliegen naar Turkije om kampioenschap Trabzonspor te vieren

Trabzonspor is kampioen geworden in Turkije. Komt maar weinig voor, dus stapten twee hard core fans – en spelers van FC Drunen – op het vliegtuig om het feest mee te vieren. Om de bank te vullen moest trainer Ali Albayrak shoppen in het derde. Suleyman Yazici, die een jaar of tien geleden zijn laatste wedstrijd speelde in het eerste, hielp hem uit de brand. ,,Vijf minuten voor tijd in laten vallen”, zegt Albayrak, “scoorde hij nog ook. Prachtig, toch?”