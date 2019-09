Spelers grijpen elkaar bij de strot in Bossche derby TGG - CHC: ‘Twee terechte rode kaarten’

TGG - CHC 1-4 (0-1). 36. Mounir Hadouir 0-1, 61. Johnny Hensels 1-1, 66. Mounir Hadouir 1-2, 71. Mounir Hadouir 1-3, 88. Fayssel El Ghamarti 1-4. Rode kaart: 8. Younes Hadouir (CHC), Walid Johri (TGG).

De Bossche derby tussen TGG en CHC was nog geen tien minuten oud of er waren al twee rode kaarten gegeven. Younes Hadouir en Walid Johri grepen elkaar naar de strot en mochten vervolgens beide gaan douchen. ,,Die scheidsrechter kon niet veel anders. Ik vond het een terechte beslissing”, aldus CHC-aanvoerder Nicky van Bijsterveld.

Bij TGG maakte Johnny Hensels de enige treffer. Saillant detail: afgelopen seizoen was Hensels nog eerste keeper bij stadsgenoot Wilhelmina. ,,We hadden CHC meer pijn kunnen doen, maar hebben dat nagelaten”, sprak TGG-coach Ricardo Aguado.

BVV - Vlijmense Boys 0-4 (0-1). 32. 0-1, 54. 0-2, 68. 0-3. 77. 0-4.

,,We schoten tekort vandaag. Het was een lastige middag”, baalde BVV-coach Peter Burg. De Bosschenaar probeerde bij een achterstand van 0-2 een aantal andere tactieken, maar die haalden niets uit. ,,Iedereen werkt keihard, maar het is momenteel nog niet goed genoeg.”

Nieuwkuijk - ODC 3-0 (0-0). 51. 1-0, 57. 2-0, 78. 3-0.

Nieuwkuijk is voor ODC inmiddels een soort van angstgegner geworden. Afgelopen seizoen verloor ODC in een rechtstreeks duel de strijd om de tweede periode. Gistermiddag stonden de Tricolores dus weer met lege handen. ,,We hebben absoluut de kansen gehad om op voorsprong te komen. Ook na rust”, zag ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

DVG - Zwaluw VFC 3-2 (0-1). 18. Joost de Man 0-1, 58. Martin de Laat 0-2, 71. Bas Smulders 1-2, 73. Jurgen van der Velden 2-2, 88. Bas van Houtum 3-2.

DVG-coach Hans Lathouwers had een gouden hand van wisselen. Nadat Bas Smulders de aansluitingstreffer had gemaakt, kwam Jurgen van der Velden erin. Na een corner was zijn eerste balcontact direct raak. ,,Dat gaf ons nog meer vertrouwen om op zoek te gaan naar een zege. En die kwam er ook. Dit is voor de hele club ontzettend fijn”, jubelde Lathouwers.

Voor Zwaluw VFC en trainer/coach John Laponder waren de druiven zuur na de streekderby. ,,Als je twintig minuten voor tijd nog met 0-2 voor staat dan moet je de wedstrijd eigenlijk over de streep trekken.”

FC Engelen - DSC 3-0 (0-0). 58. Marijn van Rijswijk 1-0, 61. Twan Passon 2-0, 90. Dylan Domingues 3-0. Rode kaart: 66. Leon van Heel (DSC) 2x geel. Bijz.: Bas Vos (DSC) mist strafschop in 65e minuut.