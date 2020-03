Spelers uit derde elftal maken het verschil bij laagvlieger SVG: 9-1 overwinning op OVV’67

SVG – OVV’67 9-1 (2-1). 1. Jahir Vrutaal, 44. Kądziela Bartosz, 48. Erik Mutsaers, 50. Bart Schreurs, 52. Erik Mutsaers, 60. Bart Schreurs, 65. Erik Mutsaers. 75. Sander Huijben, 85. Carlten Istatia.

,,De eerste helft ging het nog gelijk op’’, vertelde SVG-trainer Pieter Elias. ,,Maar twee spelers uit het derde, Robin Reijmaekers en Erik Mutsaers, maakten vandaag met hun ervaring wel het verschil. Zij konden de wedstrijd goed wegzetten en Erik was onder andere verantwoordelijk voor een hattrick. Ook speelden we lekker voetbal, met name de opbouw van achteruit was erg goed. Ik kan, als ze weer eens vrij hebben, wel weer een beroep op Erik en Robin doen. Maar we moeten ook niet te gek gaan doen, het had ook zo 4-1 of 5-1 kunnen worden.’’

,,De scheids was vandaag weer uitstekend, sprak de SVG-trainer. ,,Er liep weer een jonge man in het zwart op het veld die, ondanks dat er soms wat misging, wel de wedstrijd belopen kreeg en overal bovenop zat.’'

FC Drunen – DVVC 5-2 (4-1). 8. Melvin van Gogh 1-0, 14. Sven van Selst 2-0, 20. Kevin van Boxel 3-0, 25. Dylan van Woerkom 4-0, 30. Amir Zandi 4-1, 65. Amir Zandi 4-2, 65. Thom van den Elshout 5-2.

,,We hebben vandaag terecht verloren’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,De beleving en de fut is er even niet, mede omdat we al een paar wedstrijden achter elkaar verliezen of gelijkspelen. Als je naar vorig jaar kijkt, waar we met dezelfde ploeg nog nacompetitie bereiken, zie je wel dat het voetbal erin zit. Gelukkig beginnen we volgend duel weer op 0-0.’’

,,We misten onze keeper Tim Segers door een knieblessure, waardoor we een veldspeler in het doel moesten zetten’’, vertelde de DVVC-trainer. ,,Gelukkig had Kevin Zijlmans ervaring als keeper in de zaal. Kevin heeft het prima gedaan maar als het goed is, kunnen we volgend duel weer op Tim rekenen.’’

Suat Tasçi, trainer van DVVC, is maar klein van stuk. Gistermiddag kromp hij nog wat verder ineen: als oud-trainer van FC Drunen keek zijn ploeg binnen 25 minuten al tegen een 4-0 achterstand aan. ,,Prima eerste helft gespeeld”, vond oefenmeester Ali Albayrak. ,,Na rust was het een stuk minder, de scherpte was er wat van af.”

The White Boys – Neerlandia’31 6-0 (4-0) 4. Harrie Hesselberth 1-0, 17. Theo van Son 2-0, 19. Daan van Dinter 3-0, 24. Theo van Son 4-0, 48. Theo van Son 5-0, 68. Mitchell de Rooij 6-0.