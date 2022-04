Spelhervattingen doen Willem II de das om

Derde klasse C Den Dungen geeft zege in negende minuut van blessure­tijd weg, DVG toont karakter met tien man

Een van de leukste wedstrijden van dit weekend was ongetwijfeld het duel tussen Alem en Den Dungen in de Derde klasse C. Het werd 3-3, helaas voor Den Dungen viel het laatste tegendoelpunt in de negende minuut van de blessuretijd.

10 april