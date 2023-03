Spits van Blauw Geel houdt van Pep Guardiola en bewondert Luis Suarez: ‘Een klutsspits én een van de beste ooit’

eerste klasse b Onvermoei­ba­re Van de Ven voelt zich helemaal thuis bij Nemelaer: ‘Wil nu echt niet meer weg’

In een duel tussen de nummers één en twee van de eerste klasse B, trok koploper Nemelaer met 2-0 aan het langste eind. Giel van de Ven (26) speelde negentig minuten en was met een assist een van de gevierde spelers in Haaren.