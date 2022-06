Spoordonkse Boys en aanvaller Roefs in vorm in aanloop naar nacompetitie: hattrick binnen twintig minuten

Waalre – Spoordonkse Boys 0-4 (0-4). 11. Luc Roefs 0-1, 20. Luc Roefs 0-2, 31. Luc Roefs 0-3, 41. Joep Verhagen 0-4.

Spoordonkse Boys – en in het bijzonder aanvaller Luc Roefs – was vanmiddag goed op schot tegen Waalre. In minuut elf werd door Roefs het openingsdoelpunt gemaakt, wat hij negen minuten later verdubbelde tot 0-2. ,,En na een halfuur completeerde hij zelfs al zijn hattrick”, vertelt Boys-coach Coen Vos trots. Hij vervolgt: ,,Joep Verhagen maakte voor rust zelfs nog de 0-4, door een voorzet van Roel van Nunen in de kruising te schieten.”

Spoordonkse Boys kan zich nu opmaken voor de nacompetitie, en volgens Vos houdt zijn elftal ‘een goed gevoel over’ aan deze overwinning.

HMVV – RKDSV 1-4 (1-2). 6. 1-0, 7. Sven Bastings 1-1, 43. Bram van Gestel 1-2, 56. Tim Prijt 1-3, 75. Melvin Timmermans 1-4.

Het was HMVV dat vandaag goed begon aan de wedstrijd. Na zes minuten konden de supporters hun handen al op elkaar doen voor de openingstreffer. Enkele ogenblikken later lag de bal er aan de andere kant ook al in. Namens RKDSV scoorde Sven Bastings, die met een mislukte voorzet de keeper verschalkte bij de eerste paal. Bram van Gestel maakte kort voor rust de 1-2 namens de bezoekers, na een goede combinatie.

In de rust gaf RKDSV-trainer Frans Verbeek zijn elftal een donderspeech. Assistent-trainer Paul Gommers: ,,Deze wedstrijd ging eigenlijk nergens meer om, maar we speelden echt heel slecht.” De speech wierp wel zijn vruchten af, want in de tweede helft voetbalde de ploeg uit Diessen beter. Goals van Tim Prijt en Melvin Timmermans zorgden uiteindelijk voor de 4-1 winst.

SDO’39 – De Raven 4-3 (1-1).

Het seizoen is door SDO vanmiddag goed afgesloten. In eigen huis wist de ploeg van trainer Tom van den Steen met 4-3 te winnen van De Raven. Mike Grevers scoorde tweemaal, en Frans Berger en Niels Heesakkers troffen beide één keer het doel.

SDO-coach Tom van den Steen: ,,Ik heb vandaag mijn notitieboekje niet gebruikt en genoten van de wedstrijd. Dit is een mooie afsluiter van drie jaar bij deze club.”

Tuldania – De Weebosch 5-1 (2-0). 17. Rien van de Wouw 1-0, 39. Sep Hesselmans 2-0, 53. 1-2, 65. Jop Hesselmans 1-3, 73. Rein Hesselmans 1-4, 83. Jop Hesselmans 1-5.

Tuldania heeft de laatste wedstrijd zijn trainer Kees Mollen opgeleukt met een klinkende overwinning. ,,In de eerste helft kopten Rien van de Wouw en Sep Hesselmans beide een bal tegen de touwen”, aldus Jorn Wijten, de aanvoerder van Tuldania.

Na de rust begon Tuldania slap en kwam de Weebosch terug tot 2-1. Via twee doelpunten van Jop Hesselmans en één van Rein Hesselmans stelde Tuldania de zaken op orde. Wijten: ,,Na het laatste fluitsignaal ging onze coach met een erehaag en onder luid applaus van het veld. Hij is in totaal tien jaar succesvol trainer geweest.”

Hulsel – Riethoven 0-2 (0-1). 41. 0-1, 70. 0-2.

Het al gedegradeerde Hulsel heeft niet in stijl afscheid kunnen nemen van de vierde klasse. Net voor rust zorgde een doelpunt van Riethoven voor de eerste tegentreffer. ,,Eigenlijk moet je de 0-0 de rust in nemen, dan kun je iets vrijer voetballen”, aldus Hulsel-coach Wim Hoeben

Na rust waren de spelers van Hulsel op. Een vrije trap werd nog verkeerd ingeschat door de doelman van de thuisploeg, waardoor hij kansloos bleek: 0-2. Hoeben: ,,Daarna zijn wij ook niet meer voor hun goal gekomen.”