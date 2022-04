Spoordonkse Boys houdt met tien man stand, schot van 40 meter in blessuretijd redt HMVV

Vierde klasse EHet klinkt als een droom: van een meter of veertig in de blessuretijd de gelijkmaker raak weten te poeieren. Het overkwam HMVV-speler Ron Janssen tijdens het duel tussen zijn ploeg en Tuldania: 2-2.

Tuldania – HMVV 2-2 (0-1). 26. Sven Spooren 0-1, 63. Gijs Abrahams 1-1 (pen.), 70. Rein Hesselmans 2-1, 90+2. Ron Janssen 2-2.

De toeschouwers in Esbeek hebben vanmiddag een aantrekkelijke wedstrijd gezien. Het begon in de eerste helft met een doelpunt van HMVV’er Sven Spooren na 26 minuten. Tuldania mocht vooral zijn eigen doelman Jelle Verboven danken, die een grotere achterstand voorkwam. ,,Een dik kwartier na de rust maakte Gijs Abrahams gelijk via een strafschop, en niet veel later schoot Rein Hesselmans ons op voorsprong,” aldus Tuldania-coach Kees Mollen.

Het leek erop dat de thuisploeg de voorsprong over de streep ging trekken, maar in de extra tijd zorgde Ron Janssen met een werelddoelpunt nog voor de 2-2. HMVV-elftalleider Johan Luijten: ,,Vanaf een meter of veertig schoot hij de bal in de kruising. Het doelpunt droeg hij op aan zijn onlangs geboren kindje Sam.”

Steensel – SDO’39 3-0 (2-0). 14. 1-0, 23. 2-0, 66. 3-0.

Het is SDO voor de derde opeenvolgende wedstrijd niet gelukt om te winnen. In het duel met Steensel kwam de ploeg van trainer Tom van den Steen na een kwartier al op achterstand. Voor rust werd die achterstand nog verdubbeld. In de tweede helft wist het een derde tegentreffer ook niet voorkomen. ,,Het is jammer dat we wederom geen punten pakken,” aldus Van den Steen.

Spoordonkse Boys – Riethoven 1-0 (1-0). 7. Roy van Ham 1-0. Bijz.: 23. Rode kaart Roy van Ham (Spoordonkse Boys).

Al in de zevende minuut lukte het Spoordonkse Boys om de verdediging van Riethoven te passeren. Na een corner van Jasper van Agt was het Roy van Ham die de bal binnen knikte. Diezelfde Van Ham eiste een kwartier later wederom een hoofdrol op, maar dit keer een negatieve. Hij liep een Riethovens-speler van de sokken, en kreeg daarvoor een rode kaart.

,,We hebben driekwart wedstrijd met tien man gespeeld. Geweldig om te zien wat voor wilskracht, mentaliteit en eensgezindheid er in onze ploeg zit,” aldus Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

RKDSV – Hulsel 0-0 (0-0).

Na dertig tellen kreeg RKDSV de uitgelezen kans om zichzelf een makkelijke middag te geven, maar de één-op-één kans ging er niet in. ,,Het bleek een voorbode,” aldus RKDSV-coach Frans Verbeek. ,,Zij bleven achterin en loeren op een counter terwijl wij er maar lastig doorheen kwamen.”

Na een kleine zeventig minuten kon de thuisploeg opgelucht adem halen. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,Een steekpass kwam bij Kobe Habets, die een één-op-één kans maar net naast schoof.”