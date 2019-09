SSA Vesta is een oplossing voor heel veel voetballers

Het is even wennen voor de selectiespelers van het nieuwe SSA Vesta'19. Want partijtjes van elf tegen elf en een grote rondo op de training, dat was toch stiekem alweer even geleden. De hoge trainingsopkomst laat direct zien dat het een verstandige zet is geweest om nu ook de seniorenafdelingen van SDDL en VV Ravenstein samen te voegen. Voor alle jeugdelftallen van beide verenigingen was dat al een aantal jaar het geval.