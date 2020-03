SSA Vesta kan geen vuist maken tegen scherper RKTVC

Eerste klasse D (vrouwen) Prinses Irene kent geen genade met Antibarba­ri en wint in slotfase

17:46 Antibarbari heeft zijn naam te danken aan Desiderius Erasmus en betekent Het boek tegen de onbeschaafden. Prinses Irene had daar geen boodschap aan en hakte haar tegenstander in de 88ste minuut in de pan.