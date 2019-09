SSA Vesta verliest eerste wedstrijd in nieuw tijdperk van GVV

GVV-SSA Vesta 2-1 (2-1). 18. Jordi de Loijer 0-1, 28. 1-1, 33. 2-1.

Voor SSA Vesta was het vandaag een memorabele dag. De eerste teams SDDL en VV Ravenstein gingen deze zomer samen tot Vesta en het speelde vandaag zijn eerste duel. Helaas voor coach Mike Strik was het sportief geen memorabele dag: er werd met 2-1 verloren bij GVV. Strik: ,,Jordi de Looijer schoot ons op 1-0 voorsprong, maar daarna gingen we té enthousiast voor de 2-0. Er kwam geen druk meer op de bal en GVV counterde dat tot twee keer goed uit.” Er volgden wel nog kansen voor Vesta, maar het ontbrak aan finesse en geluk.

NLC’03-Maliskamp 0-3 (0-2). 25. 0-1, 40. 0-2, 54. 0-3.

NLC’03 kon vandaag geen potten breken tegen Maliskamp. NLC-coach Rene van der Putten: ,,Ik kan daar kort over zijn, Maliskamp is gewoon verder en beter. Het was een beetje de jongens tegen de mannen. Zij zijn ook echt titelkandidaat, dus dan weet je dat het lastig wordt.” Wouter Bijl miste, vanaf de stip, nog de kans op 1-2 voor NLC. ,,Maar daar schuif ik het niet op af,” aldus Van der Putten.

De keeper van Maliskamp was nog betrokken bij een opmerkelijke gebeurtenis. Hij pakte de bal op buiten de zestien. Van der Putten: ,,Iedereen zag het, ook bij Maliskamp gingen de alarmbellen al af. Wonder boven wonder wuifde de scheids het weg. Dat zat ons ook niet mee vandaag.”

Cito-Alem 3-2 (1-1). 10. Alem (0-1), 38. Fazil Ibis 1-1, 60. Armin Alibasic 2-1, 73. Alper Alici 3-1, 82. 3-2, pen.

Cito-coach Yavuz Demirci: ,,We begonnen niet goed, en dat resulteerde ook in een tegengoal door een verdwaalde lange bal van Alem. Daarna hebben we ons goed herpakt en hebben we eigenlijk de bal niet afgegeven. Voor rust scoorden we gelukkig nog de 1-1, waardoor we in de rust allemaal zoiets hadden van ‘hier moeten we nu drie punten pakken’.” Via Armin Alibasic en Alper Alici bouwde Cito de score ook uit tot 3-1.

In de slotfase was een niet zo slim uitgevoerde tackle in de hoek van de zestien voor de dienstdoende arbiter genoeg om Alem nog een penalty te geven. Die werd ook benut. Demirci: ,,Dan is het nog even ‘billenknijpen’, maar gelukkig behouden we onze voorsprong.”

Ulysses-RKTVC 0-3 (0-2). 25. 0-1, 40. 0-2, 75. 0-3.

Voor Ulysses en zijn nieuwe trainer Anne Duis was het geen fijne seizoensopener, want het verloor vanmiddag met 3-0 op eigen bodem tegen RKTVC. ,,Je wilt altijd winnen, maar vandaag was dat niet te doen. Zij waren veel beter”, vertelt Duis. ,,Na rust en wat wissels verder ging het wel beter en kregen we via Tom Driesen ook een kans op de 1-2, maar hij schoot hoog over. Jammer, zeker wanneer RKTVC een kwartier voor tijd op 0-3 komt.” Volgens Duis is Ulysses nog zoekende, ook doordat hijzelf nieuw bij de club is: ,,Maar ik twijfel niet aan de kwaliteit, dat komt er nog wel uit.”

Herpinia-MEC’07 3-2 (1-1). 12. Jelko Danen 1-0, 23. 1-1, 51. Jelko Danen 2-1, 55. 2-2, 65. Jop van Roosmalen 3-2.

Herpinia-clubman Bennie Kuijpers: ,,Tot aan de zestigste minuut ging het duel gelijk op en dat was met de 2-2 tussenstand ook duidelijk. Daarna werden wij echt sterker. Verdediger Jop van Roosmalen schoot Herpinia daarin voor de derde keer op voorsprong en bleek daarmee de matchwinner te zijn.” Kuijpers benadrukt wel nog dat er meer doelpunten moeten worden gemaakt: ,,De vierde treffer hing in de lucht, maar de grote kansen van Arjan van Erp, Rowdy Megens en Nik Arts gingen er niet in.”