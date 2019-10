SSC'55 geeft meegereisde supporters reden tot juichen, koploper Olympia'60 verliest

Willem II – SSC’55 2-3 (0-0) 60. Fara Abduhrakhmanov 1-0, 65. Tino Coenders 2-0, 68. Davy Wijkmans 1-2, 71. Erwin van den Hoven 2-2, 74. Erwin van den Hoven 2-3.

Dat de ploeg uit Sprang-Capelle alsnog met de zege aan de haal ging, was niet terecht: Erwin van den Hoven stond dik een meter buitenspel. “Mooi voor ons, mooi voor de meegereisde supporters”, vond aanvoerder Rob van Kuyk. Willem II-verdediger Arbil Algan kon het maar amper geloven. “Ik had echt het gevoel dat we hadden gewonnen. We speelden goed, namen een voorsprong. In een mum van tijd was die verdwenen.”