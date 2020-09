SSC’55 had doelman beter vrij kunnen geven

4E ZaterdagSSC’55 verwachtte Dongen in eigen huis, Olympia’60 kwam te weinig aan te pas en voor sv De Braak was het zijn eerste wedstrijd in het zaterdagvoetbal. Hieronder lees je meer over de gebeurtenissen in de vierde klasse E.

SSC’55 – Dongen 3-0 (1-0) 22. Joey van Veldhoven 1-0, 45+2. Emmanuel Nsita 2-0, 51. Erwin van den Hoven 3-0.

Met Dongen had SSC’55 het niet beter kunnen treffen om de competitie goed te beginnen. “Die jongens kwamen er gewoonweg niet aan te pas”, zag trainer Nigel Branderhorst. “Ze mochten al blij zijn dat het voor de rust ‘maar’ 2-0 was.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: SSC’55 had net zo goed zijn doelman vrijaf kunnen geven, want pas in de slotfase schoot Dongen voor de eerste keer op doel.

RFC – Olympia’60 2-0 (0-0) 57. Ron van der Wulp 1-0, 88. Timo Kerstens 2-0.

Voor de rust mocht Olympia’60 meer de bal hebben. Maar grote kansen afdwingen, zat er niet in. In de tweede helft beet RFC meer van zich af. “Durfde meer naar voren te voetballen”, vond trainer Mo Duzgun. “We kwamen er veel minder aan te pas. Al met al is te weinig afgedwongen om recht te hebben op een punt.”

Mo Duzgun, trainer van Olympia’60, was de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer van RFC, zowel de zaterdag- als de zondagtak. “Vorig seizoen wonnen we met 1-0 thuis van Olympia’60, verloren we uit. Nu maar hopen dat dit zich herhaalt.”

Willem II - sv De Braak 0-5 (0-2) 35. 0-1, 40. 0-2, 50. 0-3, 60. 0-4. 85. 0-5.

“Ik had er meer van verwacht”, zegt Mustafa Demirtas, trainer van Willem II, “want we speelden in de voorbereiding best aardig. Zo hadden we twee van de drie bekerwedstrijden gewonnen. Maar vandaag kwam het er gewoonweg niet uit. We maakte te veel persoonlijke fouten, en we deden niks met de kansen die we kregen.”

Voor sv De Braak uit Helmond was het zijn allereerste wedstrijd in het zaterdagvoetbal.

SCO - DESK 1-1 (0-0) 63. 1-0, 79. Timo van Kuijk 1-1. Rood: 90. Jur Moolenschot van DESK, twee keer geel.

Trainer Tom Heijkoop was dik tevreden over het resultaat. “SCO, daar hebben we twee seizoenen geleden in de derde klasse nog tegen gespeeld. Een geslepen ploeg, en dat tegen een stel piepkuikens. Maar ze hebben werkelijk alles gegeven. Het was genieten op de bank.” Bijnn werd de zege nog gepakt, maar een inzet belandde op de kruising.

DESK, opgericht op 29 mei 1930 door oud-kostschooljongens, heeft altijd in het zondagvoetbal gespeeld. Die competitie is vaarwel gezegd. Daardoor moest de tweedeklasser onderaan de ladder beginnen, in de vierde klasse. Tegen SCO maakte Door Eendracht Kaatsheuvel dus zijn debuut.