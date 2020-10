SSC’55 mist dot van een kans, DESK toont veel veerkracht

Olympia’60 – SSC’55 0-2 (0-2) 28. Berry Donders 0-1, 44. Emanuel Nsita 0-2.

Tot de 27e minuut speelde er zich weinig af voor beide doelen. Toen kreeg Nick van Wanrooij een dot van een kans aangeboden door Nick Swans, maar Melvin de Gouw, doelman van SSC’55, redde met een fantastische reflex. Een minuut later keek de thuisclub tegen een achterstand aan: ingooi, doorgekopte bal, Berry Donders drukte succesvol af. Het bleek het kantelpunt in dit duel: SSC had veel meer in te brengen, voerde met een prachtige kopbal de score nog voor de rust op. Erna werden er te veel kansen verkwanseld door de gasten, waardoor de Dongenaren er nog een beetje in konden geloven dat een nederlaag was af te wenden. Dat geloof had Van Wanrooij kunnen voeden, maar ook een tweede grote kans was niet aan hem besteed.

Erwin van den Hoven viel voor de vierde keer op rij in. In de voorgaande drie wedstrijden had hij minstens eenmaal gescoord. Ook tegen Olympia’60 gebeurde dat, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

DESK – RFC 4-2 (3-2) 1. 0-1, 3. Rik Luiten 1-1, 25. Steven Krikken 2-1, 29. Stijn Bergmans 3-1, 33. 3-2, 59. Marc Schelfhorst 4-2.

Vorige week kwam DESK bij OSS’20 al snel op een achterstand, zaterdagmiddag herhaalde zich dat op sportpark Eikendijk. “Het is niet lekker als je alweer zo begint”, zegt trainer Tom Heijkoop, “Tegelijkertijd weet ik dat deze groep zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Net als in Oss toonden we veel veerkracht.” Heijkoop is verbaasd over de ontwikkeling van het jonge grut. “Vandaag de koploper verslagen, zelf nog ongeslagen, een gedeelde derde plaats. Ik had er vooraf voor getekend.”

DESK, dat overstapte naar het zaterdagvoetbal, boekte voor de eerste keer een competitiezege in eigen huis.

FC Tilburg – Willem II 3-2 (2-0) 20. 1-0, 25. 2-0, 60. Serdar Gul 2-1, 88. 3-1, 90. Serdar Gul 3-2.

In de eerste helft gaf Willem II niet thuis. “Het was een slappe hap”, vond trainer Mustafa Demirtas. “Dat heeft ons de kop gekost, al speelden we na rust wel degelijk een aardige pot voetbal.”

Alweer scoorde Serdar Gul. “Hij heeft bij verschillende clubs in Tilburg gevoetbald, zoals LONGA en WSJ”, zegt Demirtas. “Voor ons een belangrijke speler, hij pikt zijn doelpunten mee.”