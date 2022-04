SSC'55 revancheert zich tegen Baronie

Vierde klasse H Ci­to-aanvoerder woedend na verlies, stuurt keeper naar huis na blunder: ‘Hij heeft altijd een grote mond’

Boos zijn we allemaal wel eens, maar Cito-aanvoerder Murakt Korkmaz was niet te spreken over de prestaties van zijn eigen keeper. ,,Je verspeelt punten door zijn geblunder”, geeft de aanvoerder aan. ,,Ik heb uit woede hem na de wedstrijd ook gelijk naar huis gestuurd.” Vlak voor tijd kwam Cito op voorsprong, maar dat was uiteindelijk niet goed nog voor de overwinning.

27 maart