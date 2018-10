SSC'55 verliest derby, Capelle voor het eerst gevloerd

Bijzonderheid van de wedstrijd: Komende maandag ondergaat John Huisman, trainer van BLC, een zware operatie. ,,Met deze overwinning hebben de jongens me een oppepper gegeven, want ik zat er afgelopen week helemaal doorheen.”

Moment van de wedstrijd: Na het duel kreeg John Huisman een kaart van de spelers en een dinerbon. ,,Een fantastisch gebaar. Dat heeft me enorm aangegrepen, ik was in tranen.”