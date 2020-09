SSC afgetroefd op effectiviteit, jeugdig DESK niet met lege handen tegen TOP

DESK – sv TOP 2-2 (1-1) 27. Djurre Verschut 1-0, 33. Bram ter Haar 1-1, 51. Daan van Loon 2-1, 90+4. Glenn Gould 2-2.

DESK telt heel veel jonkies. Spelers met talent, met veel enthousiasme en van tijd tot tijd heel fraaie dingen tussen de kalklijnen lieten zien. Zo was het eerste doelpunt eentje waar trainers van dromen. Een splijtende pass van Daan van Loon, de voorzet van Marc Schelfhorst op Djurre Verschut was perfect op maat: 1-0. Dat gaf DESK zelfvertrouwen, al viel de gelijkmaker snel. Voor rust had Joep Hamers de geel-blauwen nogmaals op een voorsprong moeten zetten, maar in het vijfmetergebied schoot hij de bal tegen Osse doelman. Na de hervatting alweer een sterk DESK, wat een doelpunt opleverde. Maar vanaf de 70e minuut sloop onzekerheid en daarmee de angst in de piepkuikenbrigade van trainer Tom Heijkoop. TOP herpakte zich, maar door kunst-, vlieg-, houtwerk en een van de doellijn weggeramde bal leek DESK de druk schadevrij door te komen. Totdat in de laatste minuut Glenn Gould knap raak kopte: 2-2.

Bijzonderheid: Het was voor de eerste keer in zijn historie dat DESK op eigen sportpark een competitiewedstrijd speelde in het zaterdagvoetbal.

sv De Braak – SSC’55 4-2 (2-1) 20. Kevin Knippels 0-1, 35. 1-1, 37. 2-1, 72. 3-1, 75. Erwin van de Hoven (pen.) 3-2, 81. 4-2.

“We zijn volledig afgetroefd op effectiviteit”, vond SSC-trainer Nigel Branderhorst. “Voor rust kregen we vijf dotten van kansen, erna ook nog een stuk of vier. We hebben er niet eentje van benut.”

Bijzonderheid: Het doelpunt van Kevin Knippels was heel fraai, de bal vloog vanaf de cornervlag direct tegen de touwen.

Olympia’60 – Willem II 3-2 (0-2) 45+1. Cem Ergun 0-1 45+7. Serdar Gül 0-2, 63. Emre Gultinar 1-2, 90. Dennis Aerts 2-2, 90+8. Osman Aslan 3-2.

Mustafa Demirtas, trainer van Willem II, heeft zich nog nooit in de krant beklaagd over scheidsrechters. “Het zijn mensen, net als jij en ik. Zij doen hun best. Maar vandaag ben ik diep geraakt. Dat we verliezen, daar kan ik mee leven. Dat is al zo veel gebeurd. Maar wat deze scheidsrechter allemaal deed heeft me als mens pijn gedaan, zó respectloos.”

Bijzonderheid: Voor Osman Aslan was de opluchting groot. Hij miste bij de stand 0-2 een strafschop voor Olympia’60, maar scoorde uiteindelijk wel het winnende doelpunt.”