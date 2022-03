SSC’55 houdt punt over aan wedstrijd tegen RFC

Nuttig. Dat is de meest passende omschrijving van de voetballer Thimo van de Laar. ,,Thimo toont veel inzet, is een dienende speler, kan goed druk zetten en weet wat meeverdedigen is”, somt SSC-trainer de kwaliteiten van hem op. Scoren, dat gebeurt maar zelden. Maar tegen RFC kreeg Van de Laar dat wel voor elkaar. Een kopbal, van grote afstand waarbij de bal werd gedragen door wind zette de geel-zwarten op een voorsprong. Daar kon de thuisclub slechts twee minuten van genieten. In de slotfase, waarin SSC va banque speelde, was Frank ter Schiphorst nog dicht bij de winnende treffer: de bal belandde tegen de paal.

DESK is soeverein koploper. ,,Tegenstanders houden daar rekening mee”, zegt trainer Tom Heijkoop. ,,Ze graven zich in. Maar door geduld te betrachten, hebben we door onze invallers Olympia’60 toch op de knieën gedwongen.” Ingraven? Daar was zijn collega Mo Duzgun het totaal niet mee eens. “Wat een onzin. En dat zal worden beaamd door onze supportersvereniging. Die kon geen man of the match aanwijzen, omdat het hele team zo gedurfd heeft gespeeld met heel veel aanvallende