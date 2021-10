SSC’55 schrijft clubgeschiedenis tegen Rijen

In Sprang-Capelle had SSC’55 geen kluif aan de formatie uit Rijen. Met dertien doelpunten behaalde de ploeg van trainer Nigel Branderhorst de grootste zege in de clubgeschiedenis.

Bijzonderheid: Volgens trainer Nigel Branderhorst heeft SSC’55 in zijn historie nog nooit zo’n grote zege behaald. “We hebben alleen maar gas gegeven om zo veel mogelijk te scoren tegen dit veredeld jeugdelftal, dat niks in de vierde klasse heeft te zoeken.”

Bijzonderheid: Als een jeugdspeler van Olympia’60 de winnende treffer scoort, dan moet de goalgetter nadien in de kantine een liedje zingen. Het overkwam Merlijn Biemans. Hij viel een kwartier voor tijd in, scoorde tien minuten later. “En ook nog eens met de kop”, zag trainer Mo Duzgun, “Merlijn heeft daar een hekel aan.” Het was geen kopstoot uit het boekje. “De bal viel half op zijn neus.” Het lied dat hij zong, Het is een nacht, was dat aangenaam voor de oren? “Behoorlijk, Merlijn mag meer matchwinnaar zijn.”