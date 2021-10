SSC’55 verliest de eerste ‘derby’ tegen DESK

4DHoewel het volgens Davy Wijkmans, speler van SSC’55, geen echte derby was, liggen de beide clubs pal naast elkaar. Er was volgens de SSC’55-speler wel wat meer beleving en publiek, maar het kwam voor hem niet in de buurt van de echte potjes.

SSC’55 – DESK 0-2 (0-1) 44. Mees Weeland 0-1 84. Tom Rommens 0-2. Rood: 77. Daan van Veen van SSC’55.

Bijzonderheid: Het was de allereerste keer dat de ploegen een competitiewedstrijd tegen elkaar speelden. Hoewel Sprang-Capelle en Kaatsheuvel aan elkaar grenzen, was het volgens Davy Wijkmans, die tot zijn veertiende bij DESK heeft gespeeld, geen echte derby. ,,Er waren wel meer supporters, en wat meer beleving. Maar de echte potjes zijn toch tegen SC Capelle en NEO’25.” Om die dorpenderby’s weer terug te laten keren, zal SSC’55 moeten promoveren. ,,Zit er dit seizoen niet in, we horen in de vierde klasse thuis.”

Tegen koploper DESK gaf de thuisclub in de eerste helft heel weinig weg. Pas vlak voor rust kreeg Mees Weeland iets te veel vrijheid, hij profiteerde daar dankbaar van. Pal na de hervatting had Twan de Bie bij zijn eerste balcontact de gelijkmaker op zijn schoen, maar zijn volley werd op weergaloze wijze door doelman Sander Dijst uit het doel geranseld. Daarna was het DESK dat de touwtjes in handen nam, veel kansen creëerde. Pas in de slotfase ontnam invaller Tom Rommens de thuisclub de hoop op een punt.

Boeimeer - Olympia’60 3-2 (2-2). 5. 1-0 10. 2-0 20. Nick van Wanrooij (pen.) 2-1 30. Ayhan Uslu 2-2 55. 3-2.

Bijzonderheid: Na afloop was Mo Duzgun, trainer van de Dongenaren, pissig op de arbiter. ,,De trainer van Boeimeer wilde een vierde wisselmoment. Dat is tegen de spelregels. Toch ging hij in discussie, zes minuten lang. En dat in de stromende regen, iedereen verkleumde op het veld. Hij gaf nog toe ook. Ongehoord. Misschien gaan we nog in beroep.”