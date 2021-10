SSC’55 zakt tactisch en mentaal door de hoeven

Bijzonderheid: Vorige week had SSC’55 Rijen met 13-0 gewonnen. Heeft dat nog doorgewerkt. Het idee: we zullen deze pot er ook wel makkelijk uitslepen? “Nee”, zegt trainer Nigel Branderhorst. “Vooraf duidelijk gemaakt dat elke wedstrijd weer met 0-0 begint. Tactisch en mentaal zijn we vanmiddag door onze hoeven gezakt. En dat reken ik mezelf aan, kennelijk heb ik de jongens op dat vlak niet goed gemotiveerd.”

Bijzonderheid: DESK had zijn voorgaande drie wedstrijden gewonnen, Boeimeer had zich daarop ingesteld. “Die ploeg leunde achterover, gokte op de counter”, zag trainer Tom Heijkoop. “Maar we hebben toch drie keer de trekker over kunnen halen. Dus hebben we het goed gedaan.” Minpuntje: “We hebben een oneven aantal ploegen in onze klasse, daardoor zijn we volgende week vrij. Jammer, we zitten in een flow.”