Stadsderby houdt Tilburg in zijn greep: 'Een uitgesproken favoriet is er niet'

In de kwartfinale was Sarto na een knappe comeback verantwoordelijk voor de uitschakeling van Someren (3-2), terwijl FC Tilburg het broodnodige vertrouwen opdeed door op eigen terrein met 3-1 te winnen van Kruisland. Die zege kon de formatie van De Rooij wel gebruiken, zo stelt de trainer: ,,In de competitie hebben we het boven verwachting goed gedaan, maar werd het steeds moeilijker. Dat we van Kruisland wonnen en drie keer scoorden was daarom positief. Voor zondag schat ik onze kansen in op 50-50. Het is maar één wedstrijd, het kan twee kanten op. Een uitgesproken favoriet is er niet. We mogen, maar met een grote wens. Als je zo ver bent, wil je het afmaken."