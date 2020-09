Staps trots op zijn Beerse Boys ondanks 2-0 nederlaag

Sparta’25 - Beerse Boys 2-0 (0-0).

,,Je wil in ieder geval een punt pakken en niet verliezen in je openingsduel, maar het is niet anders. Ik ben trots op mijn jongens, want ze hebben vandaag alles gegeven. Sparta was simpelweg voetballend wat beter. We hebben wel wat kansjes gekregen en zelfs de grootste kans van de eerste helft, maar als het bij rust 3-1 had gestaan was dat een juiste weergave van de kansenverhouding. In de tweede helft valt de 1-0 dan te vroeg en konden we er niks tegenover stellen. Een terecht uitslag”, zei Beerse Boys-trainer Hans Staps.

Hilvaria – SV Valkenswaard 1-0 (0-0). 57. Joeri van Rijswijk 1-0.

,,Fijn om zo te beginnen aan de competitie. Valkenswaard was de betere ploeg in de openingsfase, maar we voetbalde steeds beter onder de druk uit in de loop van de eerste helft. Wij kregen de grootste kans van de eerste helft, maar verzuimde te scoren. Na de 1-0 speelde zij veel de lange bal, maar wij bleven goed in de organisatie staan. Zo waren er weinig kansen meer en hebben we terecht gewonnen”, vertelde Hilvaria-trainer Koen van der Heijden.

Haelen – Oirschot Vooruit 0-2 (0-0). 50. Alex van Overdijk 1-0, 64. Joris Swanen 2-0 (pen.).

,,Dit was volgens mij de tweede keer in zeven jaar dat we de openingswedstrijd van het seizoen wonnen, dus die vloek is in ieder geval weg. We waren zeker nog niet top, maar boekten wel een zakelijke overwinning. In de eerste helft speelde we nog wat voorzichtig, maar in de tweede was dat een stuk beter. Zij kregen weinig kansen omdat we goed stonden en na de 2-0 was het klaar. De score mocht daarna misschien nog wel wat opgekrikt worden, maar dat komt later in het seizoen wel”, zei een tevreden Piet Drijvers, coach van Oirschot Vooruit.

