Statement in de rust helpt WSC aan een punt tegen Kruisland

Tweede klasse E

Kruisland niet laten voetballen, dat was het idee van WSC. In de eerste helft lukte dat nauwelijks. ,,Tot drie keer toe kregen die gasten dotten van kansen”, zag hoofdtrainer Norbert Rebsch, ,,maar de ballen vlogen gelukkig allemaal over of naast. Misschien dat onze doelman Denzel de Wit schrik inboezemde, maar we kwamen er dus heel goed mee weg.” In de rust haalde Rebsch het wedstrijdbord erbij om een statement te maken: dit moet echt anders. ,,In de tweede helft was er veel meer evenwicht. Bijna zouden we nog met de winst aan de haal zijn gegaan, zover kwam het niet. We mogen in ons handen knijpen met dit puntje.”