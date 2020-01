Steef Hendriks zit Achilles Reek dwars

Achilles Reek – SES 1-3 (0-3) 4. Steef Hendriks 0-1, 40. Steef Hendriks 0-2, 43. Jari Lukassen 0-3, 82. Luuk Janssen 1-3.

Achilles Reek is er niet in geslaagd de goede lijn van voor de winterstop door te trekken. Op eigen veld ging de ploeg van Lenard Weber onderuit tegen SES uit Langenboom. Al na vier minuten keek Reek tegen een achterstand aan. Een schot van Winand Schaap werd geraakt maar niet volledig weggewerkt. Steef Hendriks stond op de goede plaats en maakte de 1-0. Net voor rust ging de Reekse doelman in de fout door een ogenschijnlijk gemakkelijke bal los te halen. Opnieuw stond Steef Hendriks op de goede plaats: 2-0.

Toch was dat niet de ruststand. Aanvoerder Jari Lukassen legde aan voor een vrije trap en maakte de 3-0. Na rust scoorde de Langenboomse formatie niet meer. Luuk Janssen deed dat nog wel namens Reek, maar het was niet genoeg om nog terug te komen in de wedstrijd. Door de overwinning verschaft SES zichzelf iets meer lucht in de strijd om degradatie. Achilles Reek staat vijfde.

Juliana Mill – Festilent 2-4 (0-2). 25. Bram Geurts 0-1, 26. Jelle van den Heuvel 0-2, 60. 1-2, 65. 2-2, 80. Pepijn Schoonenberg 2-3, 90. Jasper van den Berg 2-4.

,,De eerste wedstrijd van het jaar gewonnen terwijl de rest van de top vijf punten laat liggen, wat wil je nog meer”, stelde Festilent-coach Edwin Peters. ,,Het enige dat ik mijn ploeg kan verwijten is dat we de score niet verder uitbreiden in de eerste helft. Dan ga je toch met meer rust in je kop richting de thee.”

Bijzonder waren de prestaties van Festilent-doelman Thieu Dekkers, die zeer belangrijke reddingen voor zijn ploeg verrichte. ,,Zonder de reddingen van Thieu hadden we nu niet bovenaan gestaan. Voor het eerst in vijftien jaar.”

De Zwaluw – SCMH 2-1 (1-0). 25. 1-0, 46. Mike Linders 1-1, 80. 2-1 (P).

,,We hebben verloren in een wedstrijd die niet om voetbal draaide”, was SCMH-trainer Tom van Dalen kritisch. ,,Goed, we hebben zelf niet goed gevoetbald en een overwinning zou gestolen zijn geweest, maar ik ben echt verbaasd over de dingen die er gebeurd zijn. Scheldkanonnades, natrappen, ze wilden koste wat kost van ons winnen en ik moet ze nageven dat het ze gelukt is, maar het verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. Ik ben blij dat mijn groep niet aan zulk gedrag meedoet.