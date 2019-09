Steenbekkers: De naam die altijd rondgaat in Alem

Met veel trots kijkt Cor Steenbekkers wekelijks naar de verrichtingen van het eerste elftal van Alem. Niet alleen spelen zijn drie kleinzonen Luuk, Lars en Mats in het vaandelteam. In totaal telt het eerste elftal zeven Steenbekkers: namelijk ook Jens, Job, Bouke en nog een Lars. ,,Oude tijden herleven", glundert hij met zichtbare pretlichtjes in zijn ogen. ,,Toen ik in het eerste elftal speelde - in de jaren 50 - stonden er negen Steenbekkers in het eerste elftal. Onder wie ik met mijn broers Marinus en Hend."