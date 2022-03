Sterkhouder Floor moet naar ziekenhuis vanwege zieke dochter, RKVSC in tweede helft niet meer herkenbaar

Vijfde klasse BRKVSC speelde een goede eerste helft. Vooral Jimmy Floor maakte een ijzersterke indruk en zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong. In de rust moest hij plots naar het ziekenhuis om dat zijn dochter ziek was geworden. Zonder Floor was RKVCS in de tweede helft geen schim van zichzelf en werd er met ruime cijfers verloren.

RKVSC - DESO 2-6 (1-1) 15. Floor 1-0, 19. Agonis Hoti 1-1, 50. Agonis Hoti 1-2, 54. Jeffry van Oss 1-3, 64. Luc Reuvers 1-4, 66. Van Rhijn 2-4 (pen.), 70. Agonis Hoti 2-5 (pen.), 87. Arbnor Hoti 2-6.

RKVSC speelde volgens assistent-trainer Mischa Stuiver een goede wedstrijd tegen DESO. ,,Jimmy Floor was eigenlijk de beste op het veld, hij was niet te houden’’, vertelde Stuiver. ,,Maar in de rust moest hij naar het ziekenhuis, omdat zijn dochter ziek is geworden.’’ Daarna zakte het spel van RKVSC als een kaartenhuis in elkaar. ,,We waren nog niet begonnen of we stonden alweer gelijk achter.’’

,,In de eerste helft gingen we mee in hun spel en hanteerden we veel de lange bal. In de rust heb ik aangegeven dat we moesten gaan voetballen en dat resulteerde in een mum van tijd in enkele doelpunten en liepen we weg bij RKVSC”, aldus trainer John Putters van DESO.

Hoewel Agonis Hoti drie keer scoorde, was het zijn broer Arbnor die volgens Putters het mooiste doelpunt van de middag maakte. ,,Arbnor nam een mooie pass knap aan en schoot daarna de bal met een schitterend schot in de goal.”

Hedel - Ophemert 2-4 () 0-1, 47. Quick 1-1, 75. Van ’t Zand 2-1, 2-2, 2-3 (penalty), 2-4.

Hedel-trainer Nicki Beekwilder zag een wedstrijd met twee gezichten. ,,De eerste helft was niet om aan te zien. Beide ploegen hadden moeite met het grasveld, maar het was wel een gelijkopgaande helft zonder kansen’’, vertelde de trainer. ,,Na wat omzettingen in de rust, waardoor we aanvallender zijn gaan spelen om de tegenstander bij de lurven te pakken, scoren we de gelijkmaker en komen we zelfs op voorsprong. Maar met veel pech en een dubieuze rol van de scheidsrechter verliezen we de wedstrijd.’’

DSS’14 - SCZ 4-1 (0-0) 50. Hellingerwerf 1-0, 65. Hellingerwerf 2-0, 75. Van Velzen 3-0, 80. Van Velzen 4-0, 4-1.

DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj kan tevreden terugkijken op de wedstrijden tegen SCZ. Waar zijn ploeg normaal gesproken veel kansen creëert, maar niet tot scoren komt, leek voor nu het doel gevonden te worden. ,,Met name Ferry Hellingerwerf loste zijn belofte in’’, vertelde de oefenmeester. ,,Na zijn mooie tweede doelpunt zijn we door blijven voetballen, wat we ook van tevoren hadden afgesproken. Achterin stond het ook als een huis en daarbij maakten we ook de vuile meters voor elkaar.’’

Maaskantse Boys – SBV 1-0 (1-0). 37. Clint van Creij 1-0.

,,De uitslag zegt veel over de wedstrijd. We kregen zeker in de eerste helft best wat kansen maar we waren heel slordig in de afronding. Wij hadden het meest recht op de overwinning maar hebben dit niet overtuigend afgedwongen”, vatte trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys het duel samen.

Maaskantse Boys speelde niet goed maar toch kijkt trainer Atzeni tevreden terug op de wedstrijd. ,,Het was een zeer lelijke overwinning maar ik ben er niet minder blij om.”

OKSV – Ruwaard 1-1 (0-1).31. Saboer Wardak 0-1, 49. Perr Hidding 1-1.

,, In de eerste helft speelden we heel slecht en hadden we niks te vertellen, na rust ging het veel beter en hebben we niks meer weggegeven”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

,,Het was een heel slechte wedstrijd die geen winnaar verdiende”, zag elftalleider Jan Peter van lent van Ruwaard.

Tien minuten voor tijd moest keeper Jimmy van Berkom noodgedwongen verder als veldspeler en ging de 49-jarige Tekin Bilsel bij Ruwaard onder de lat.