Strijd om de titel wordt spannender en spannender: Trinitas wint van koploper Vlijmense Boys en FC Engelen verliest

Derde divisie zondag Blauw Geel'38 krijgt onverwacht pak slaag van Hercules, wedstrijd na een halfuur al gespeeld

Dit had niemand in Veghel aan zien komen. Blauw Geel'38 verkeerde in uitstekende vorm en won vier van de laatste vijf wedstrijden en kreeg maar één goal tegen. Dat aantal was na een halfuur al verdrievoudigd en de wedstrijd was daarmee ook direct gespeeld. Trainer Niels van Casteren was achteraf erg teleurgesteld in zijn ploeg.

8 mei