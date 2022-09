Strijdvaardig WNC pakt ook uit bij Zwaluwen een punt en blijft ongeslagen

Het is geen sprookje: WNC pakte zaterdag ook uit bij Zwaluwen een punt (1-1). Na drie wedstrijden (eerder gelijk tegen Goes en winst tegen Capelle) is de debutant uit Waardenburg nog ongeslagen.

WNC was in Vlaardingen op weg naar een tweede overwinning nadat Eyoub Allaoui zijn ploeg op een 0-1 voorsprong had gezet. Maar tien minuten voor tijd slaagde de thuisclub er in alsnog langszij te komen: 1-1. WNC had moeite met het veld van Zwaluwen. ,,Het gras was heel hoog en daardoor was het zwaar voor ons”, aldus WNC-trainer Cor Prein.

Zijn ploeg kwam een goed kwartier voor tijd op voorsprong door Eyoub Allaoui. Via een doorkopbal kwam Zwaluwen op de 1-1. Invaller Pjotr Jongste was voor de thuisclub de held. ,,De voorsprong hadden we over de streep moeten trekken. Maar al met al denk ik dat het een terechte uitslag is”, vervolgde Prein die niet kon beschikken over Jesse Dibbets.

WNC kent dus als debutant een geweldige seizoensopening. ,,We brengen veel strijd en we hebben natuurlijk kwaliteit in de ploeg. Ook veel spelers met gif”, lachte de analyserende Prein.

Zwaluwen - WNC 1-1 (0-0). 73. Eyoub Allaoui 0-1, 80. Pjotr Jongste 1-1.

Opstelling WNC: Jamil Kools, Dzenan Keric, Roman Rahmani (60. Sam van Doremalen), Michael Soepnel (77. Sonny van Kranenburg), Nehemina Sanaky Luuk Uitman), Melvin van Gestel, Kay van den Boogaard (88. Dino Smajo), Matthijs van Gessel, Eyoub Allaoui , Mirel Ibrahimovic, Gideon Emanuels,