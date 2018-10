Studenten slaan in slotfase toe, Olympia'60 verliest derby

TSVV Merlijn - Internos 1-0 (0-0). Merlijn was sterker, veel dreigender. Maar eenmaal met de bal in het strafschopgebied ontbeerde het de Tilburgers aan killersinstinct. Pas in de slotfase kon Daniël Kuipers die ban breken. ,,Het voelt altijd goed als je in bij het scheiden van de markt de punten pakt", zegt trainer Regi Essed. ,,Maar we hebben het wel veel lang spannend gehouden. In de afwerking schoten we tekort, daar zullen we nog aandacht aan moeten besteden."

The Gunners - Willem II 3-0 (1-0).

Willem II leek de rust in te gaan met een dubbelblanke stand. Maar dat gebeurde niet. ,,En dat was ook meteen het breekpunt", vond trainer Mustafa Demirtas. ,,Tot de 44e minuut hadden we het gevoel dat we in Breda iets zouden kunnen halen. Daarna was dat geloof verdwenen. In de tweede helft lieten we ons veel minder gelden. Daardoor hebben we terecht verloren."