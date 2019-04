Studenten van Merlijn zoeken massaal eitjes bij ouders: ‘We hadden maar elf spelers’

DOSKO - TSVV Merlijn 3-0 (2-0) 22. 1-0, 38. 2-0, 73. 3-0.

Moment van de wedstrijd: Het maken van de opstelling door Merlijn-trainer Regi Essed. ,,Ik hoefde niet af te wegen wie er zou spelen, want ik had er maar elf ter beschikking. Heeft alles met Pasen te maken. Ontvluchten die studenten Tilburg, gaan ze naar huis. Of ze pikken een festival mee.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Essed: ,,DOSKO had zijn huiswerk goed gedaan en vijf verdedigers voor zijn eigen strafschopgebied geposteerd. Daar kwamen we niet doorheen.”

Willem II – Peursum 2-2 (2-0) 20. Genaro Nepomuceno 1-0, 35. Baya Yozgat 2-0, 75. 2-1, 85. 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We speelden het eerste halfuur geweldig goed”, zag Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,In de rust had ik niet verwacht dat we nog punten zouden verspelen. Het wachten was op het derde doelpunt, maar het werd 2-1. Toen ging de stress een rol spelen. Jammer.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door het puntenverlies is de kans heel klein dat Willem II nog een rol gaat spelen in de derde periode.

Olympia’60 – Alliance 3-2 (1-1) 35. 0-1, 45. Thymo de Bruijn 1-1, 47. Dennis Aarts 2-1, 70. Brian Weistra 3-1, 80. 3-2.

Moment van de wedstrijd: Het laatste fluitsignaal. ,,Doordat we de koploper in de derde periode hebben geklopt, maken we nog altijd kans om zelf die prijs te pakken”, zegt trainer Frans Ceton.